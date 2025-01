Per il benessere psicologico 16 milioni di euro

Ilgiorno.it - Per il benessere psicologico 1,6 milioni di euro

All’università di Milano-Bicocca sono stati assegnati 379.999per progetti e sportelli dedicati aldegli studenti; alla Statale 270mila, alla Bocconi 96milacome all’Humanitas University e all’Accademia di Belle Arti di Brera 50mila. Fanno parte del milione e 600 milastanziati dal ministero dell’Università e della Ricerca agli atenei della Lombardia (i fondi nazionali per “Pro-ben 2024“ ammontano a 20.067.329). "Abbiamo il dovere di agire di fronte a un disagio diffuso tra gli studenti, un fenomeno che non può e non deve essere ignorato – sottolinea il ministro Anna Maria Bernini –. fragilità dei giovani, accentuate dal periodo pandemico, richiedono attenzione e risposte concrete. Non possiamo permettere che gli studenti siano schiacciati dagli errori, che fanno parte di qualsiasi percorso formativo.