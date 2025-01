Thesocialpost.it - Peppino Fappani, sopravvissuto allo squalo che ha ucciso Gianluca Di Gioia: “Ho combattuto a mani nude, gli infilavo le dita negli occhi”

Leggi su Thesocialpost.it

Giuseppe, un odontoiatra 69enne di Soncino, ha condiviso il drammatico racconto dell’attacco di unosubito il 29 dicembre a Marsa Alam, in cui ha tentato invano di salvareDi, un turista romano. A pochi giorni dal suo ritorno in Italia,ha parlato durante una conferenza stampa organizzata dal Comune di Soncino, accanto al sindaco Gabriele Gallina, per descrivere l’esperienza vissuta.“È stata una brutta avventura, finita bene per me. Le autorità egiziane ci accusano di essere stati in acque profonde, ma in realtà eravamo in una zona balneare. Tuttavia, quelle acque non sono sicure: unonon si ferma davanti a una boa. Ci sarebbero dovute essere delle reti anti-, ma non c’erano, e quello che è successo ne è la conseguenza”, ha dichiarato, che rimane in contatto con la famiglia della vittima.