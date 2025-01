Pattinaggio velocità Europei Heerenveen 2025 | Lollobrigida terza a metà gara nell’All Around

Leggi su Sportface.it

Seconda giornata nell’ovale olandese diper glidiper le specialità Sprint e All, che raggruppano più distanze nell’arco di questo fine settimana per assegnare le medaglie. In attesa della giornata conclusiva, in programma domani, le maggiori speranze italiane sono riposte in Francescache ha tutte le carte in regola per giocarsi qualcosa di importante. Attenzione anche a Davide Ghiotto, ormai una certezza a livello europeo. Ecco quindi cosa è successo nella giornata odierna, che ha visto concludersi le prove Sprint per lasciare spazio alle distanze più lunghe tipiche dell’All.FrancescaProve sprint, dominio Orange: l’Olanda monopolizza il podio, Bosa e Pergher in top-10Come da pronostico è l’Olanda la mattatrice assoluta delle prove sprint, con la squadra Orange che davanti al pubblico di casa non ha lasciato niente di intentato confermando la sua grandissima tradizione in quello che nei Paesi Bassi è un vero e proprio sport nazionale.