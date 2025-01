Romadailynews.it - Papa Francesco in visita alla Fondazione Roma

Il Santo Padre accolto a Palazzo Sciarra Colonna, tra momenti di riflessione e ringraziamenti per l’impegno sociale della, 11 gennaio 2025 – Nel primo pomeriggio di oggi,hato la sede della, situata a Palazzo Sciarra Colonna in Via del Corso. Ad accoglierlo, il Presidente Franco Parasassi, il Direttore Generale Renato Lattante, i membri del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, insieme ai familiari.Ilha inaugurato labenedicendo una piccola Cappella all’interno del Palazzo, per poi intrattenersi con i vertici dellanella Sala delle Assemblee. Durante l’incontro, ha espresso gratitudine per il lavoro della, evidenziando l’importanza della gratuità, soprattutto nel campo della cultura, e condividendo un richiamo al valore dell’umorismo nella quotidianità.