Pallavolo. L'Upc Sdh riparte dal Cecina. Vp Canniccia, via al nuovo corso

Ripartono le attività dopo la sosta di Natale e Capodanno nei campionati nazionali e regionali di. Serie B. Nel girone D, l’anno vecchio si è chiuso con i fuochi d’artificio per l’UnioneCamaiorese: i biancoblù hanno espugnato il parquet della capolista, portandosi a -2 dalla vetta.Sdh torna in campo domani per la 14ª giornata contro: appuntamento al PalaCamaiore domani alle 18 (arbitri Rocchi-De Luca), in un turno che si preannuncia ’interlocutorio’, senza scontri diretti. Serie B1. Nel girone B, inizia domani l’avventura di Luca Berti sulla panchina del VpMotor Club: la matricola versiliese, dopo una prima metà di stagione vissuta tra alti e bassi, punta a consolidare la sua presenza in categoria. La 12ª giornata mette il Vpsul cammino del Rubiera: le versiliesi scenderanno in campo al PalaBursi, in terra emiliana, domani alle 18,30 (arbitri Cavalera-Chiriac).