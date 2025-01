Anteprima24.it - Ordine dei Medici, primo consiglio direttivo: ampio consenso alla donazione di organi

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiGiovedì 9 gennaio 2025 si è tenuto ildel nuovodell’deidi Benevento, che ha voluto inaugurare il mandato con un impegno dedicato al valore della.“Un semplice gesto”: tutti i consiglieri hanno espresso il propriodi, con la speranza che possa essere un esempio per tutti i cittadini sanniti.Il tema “trapianti d’organo e” è quanto mai attuale, delicato e complesso, per le tante questioni etiche che richiama e per la necessità condivisa di dover lavorare sulla cultura della. Occorre far capire che il trapianto è l’unica cura salvavita per molti e che donare glirappresenta un grande gesto altruistico e di solidarietà. È importante sapere, inoltre, che chi dona non è a rischio, anzi potrà usufruire di controlli periodici gratuiti.