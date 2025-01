Superguidatv.it - “Ora o mai più”, intervista esclusiva a Pierdavide Carone: “Spero che il pubblico possa riaffezionarsi a me. Amici sarà sempre casa mia, con Maria rapporti buoni ma sporadici. Dopo il Festival di Sanremo con Lucio Dalla si è rotto l’incantesimo”

Leggi su Superguidatv.it

Ha partecipato alla nona edizione di, classificandosi terzo, ha firmato il brano “Per tutte le volte che.” con cui Valerio Scanu ha trionfato aldinel 2010 e ha partecipato alla kermesse nel 2012 in coppia con il grande. A “Ora o mai più“, il nuovo programma in prima serata su Raiuno da sabato 11 gennaio,è in attesa di una nuova occasione di rilancio. Noi di SuperGuida TV l’abbiamo videoto in.“Ora o mai più”,ci ha rivelato il motivo per il quale ha deciso di partecipare al programma: “Quello che mi ha convinto a tornare in tv è il fatto che in questi anni ho pubblicato dischi, esibito nelle piazze ma la televisione e la radio ti regalano una visibilità diversa. Non sono le persone che ti devono venire a cercare per scoprire quello che stai facendo ma sei tu che ricordi alle persone chi sei, cosa fai e dove stai andando.