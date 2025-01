Thesocialpost.it - Oliviero Toscani ricoverato in rianimazione, la moglie: “Una strada senza ritorno”

Leggi su Thesocialpost.it

Ore di apprensione per la salute di, 82 anni. «Sembra una», ha dichiarato laKirsti, in un momento di grande difficoltà. Venerdì 10 gennaio 2025, il celebre fotografo è stato trasferito in ambulanza dalla sua abitazione di Casale Marittimo, in provincia di Pisa, al pronto soccorso di Cecina, nel Livornese. Attualmente ènel reparto di. I medici, pur mantenendo riserbo, hanno definito le sue condizioni stabili ma hanno confermato la gravità della situazione.Leggi anche: “Se sono ubriaco e hai le te*** di fuori.”. Violenze di Capodanno, follia in diretta tv: il videocombatte da due anni contro l’amiloidosi, una malattia incurabile di cui aveva parlato pubblicamente lo scorso agosto. All’epoca, aveva spiegato di essere sottoposto a una cura sperimentale, raccontando con sincerità le difficoltà affrontate: «In un anno ho perso quaranta chili.