Oliviero Toscani ricoverato in gravi condizioni La moglie | Sembra strada senza ritorno

Sono sempre piùlecliniche di, 82 anni, che si trovadal primo pomeriggio di venerdì 10 gennaio nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cecina (Livorno) in prognosi riservata. Il grande fotografo non sarebbe più cosciente, secondo quanto riferito all'Adnkronos da fonti sanitarie. LaKirsti Moseng, ex modella norvegese che è legata a lui da 50 anni, ha detto: "una". Nella mattina di venerdì 10 gennaioha lasciato in ambulanza, accompagnato dallaKirsti, la sua casa di Casale Marittimo, in provincia di Pisa, per il pronto soccorso dell'ospedale di Cecina, che dista una decina di chilometri. I medici hanno accertato un quadro clinico particolarmente grave e complesso, da richiedere l'immediato ricovero in rianimazione.