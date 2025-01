Nerdpool.it - Oceania: Disney citata ed accusata di aver copiato le idee da un altro cartone

Leggi su Nerdpool.it

A poco più di una settimana dall’annuncio delle nomination agli Oscar 2025, laè statain giudizio perpresumibilmentel’idea die del suo sequel. L’animatore Buck Woodall, in una causa depositata venerdì presso il tribunale federale della California, sostiene che laha rubato elementi di una sceneggiatura da lui scritta per un film d’animazione intitolato “Bucky”.Entrambe le opere, ambientate sullo sfondo di un antico villaggio polinesiano, seguono adolescenti che sfidano i loro genitori imbarcandosi in viaggi pericolosi per salvare le loro case, incontrando lungo il cammino spiriti che si manifestano come animali. La presentazione dell’azione legale di venerdì fa seguito a una sentenza del tribunale di novembre, secondo cui lanon deve affrontare un’identica causa per copyright intentata da Woodall per, perché ha fatto causa troppo tardi.