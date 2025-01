Ilgiorno.it - Nuovo ingresso nella Giunta:. Mattia Ferretti assessore al Bilancio

New entrycomunale,è il. Un passo propedeutico verso la candidatura a sindaco del figlio dell’ex primo cittadino Gianni. Il vicesindaco Maria Laura Guido ha conferito ale deleghe ale alle società partecipate. La sua nomina assume un significato particolare, in quantoè il figlio dell’ex sindaco Gianni, prematuramente scomparso, una figura che ha lasciato un segno profondostoria della comunità locale. Trentaquattro anni, una laurea in economia e commercio e una conseguita in inglese in international business and entrepreneurship,è un giovane imprenditore con una solida esperienza maturata attraverso una carriera professionale improntata all’innovazione. Nel suo ruolo disi occuperà di gestire le risorse finanziarie del Comune, garantendo la sostenibilità e la trasparenzagestione del, nonché di sviluppare nuove sinergie con le società partecipate.