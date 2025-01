Ilgiorno.it - Niente “Stadio Berlusconi“. L’ex premier divide ancora. Il centrodestra sbatte la porta

LoBrianteo di Monza non sarà intitolato a Silvio. A sancirlo, l’altro ieri, un quanto mai fibrillante Consiglio comunale di Monza, spaccato a metà tra le condanne alla proposta e le dure critiche alla figura politica e morale dida parte della maggioranza di centrosinistra, e le rivendicazioni da parte del, tese a sottolineare gli innegabili meriti sportivi dell’unico presidente che è riuscito are il Monza Calcio in Serie A. Toni talmente inconciliabili da far decidere ai consiglieri didi abbandonare l’aula prima della votazione. Del resto, è accaduto ciò che si paventava da un anno e mezzo, da quando la consigliera del gruppo Misto Martina Sassoli (ex Forza Italia) ha presentato la mozione per chiedere l’autorizzazione dell’intitolazione alla prefettura, proprio lo stesso giorno della scomparsa delpresidente del Consiglio, il 12 giugno 2023.