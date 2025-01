Oasport.it - NBA, i risultati della notte (11 gennaio): Antetokounmpo regale, tripla doppia assieme di Jokic e Westbrook

Sette le partite andate in scena nellaNBA, che hanno regalato due ordini di emozioni. Il primo è legato ai tantissimi punteggi molto alti cui si è avuta la possibilità di assistere, il secondo alle numerose ottime vene realizzative da parte dei vari protagonisti in campo. Ma andiamo con ordine.I New Orleans Pelicans (8-31) finalmente riescono ad avere un impatto significativo sul proprio destino, fermando i Philadelphia 76ers (15-21) per 115-123. Il merito è di un CJ McCollum d’altissimo livello, da 38 punti, mentre dall’altra parte sono inutili le doppie doppie di Tyrese Maxey (30 e 12 assist) e Paul George (25 e 11 rimbalzi). Vincono invece sul filo di lana i Milwaukee Bucks (22-18), che lottano e alla fine sconfiggono gli Orlando Magic (22-18) per 109-106 con un grandissimo Giannisda 41 punti e 14 rimbalzi, ben coadiuvato da Damian Lillard con 29.