NBA 2024 2025 | Antetkounmpo e Jokic protagonisti facile OKC Celtics ko

Sette incontri validi per la regular season NBAsono andati in scena nella notte italiana e a prendersi la scena sono stati Giannis Antetokounmpo e Nikola, capaci di trascinare le rispettive franchigie alla vittoria. Non sono però mancate sorprese (come la sconfitta dei Boston) o conferme (quinta vittoria di fila per i Pacers, che volano): ecco cos’è successo.Giannis ne mette 41La 20^ vittoria stagionale dei Milwaukee Bucks porta la firma di Giannis Antetokounmpo, autore di una doppia doppia da 41 punti e 14 rimbalzi nel successo per 109-106 sul campo degli Orlando Magic. Bene anche Lillard con 29 punti, mentre alla franchigia di casa non sono bastati i 34 di un ritrovato Paolo Banchero.OKC torna al successoDopo la sconfitta per mano dei Cleveland Cavaliers che aveva interrotto una lunga striscia di vittorie consecutive, gli Oklahoma City Thunder sono tornati a festeggiare e l’hanno fatto piegando con un severo 126-101 i New York Knicks.