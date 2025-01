Lanazione.it - Nave Vespucci, La Spezia ‘beffata’ in corsa. Il tour del mondo si chiude a Trieste

Leggi su Lanazione.it

La, 11 gennaio 2025 – Nessuna parata, nessun ministro ad attendere l’attracco della ’signora dei mari’ in una delle banchine del vetusto Arsenale, magari provvisoriamente tirato a lucido con qualche tappeto e qualche fiocco per l’occasione. Se non è una beffa, poco ci manca: il, storico veliero escuola della Marina Militare, custode delle più antiche tradizioni navali e marinare da oltre novant’anni, nonché uno dei simboli più conosciuti dell’Italia nel, non terminerà il propriomondiale alla. La città che ormai da tempo immemore è ’casa’ del veliero – ilfa parte di Comdinav Uno, il comando della prima divisione navale di stanza alla–, dopo aver visto sfumare l’occasione di essere porto di partenza dello storico giro delnell’estate del 2025, non sarà neppure la destinazione finale.