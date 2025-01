Tvplay.it - Napoli, Viviano su KVARA: “Il PSG NON è La Scelta GIUSTA”

Leggi su Tvplay.it

Emilianoha parlato in diretta del possibile trasferimento di Khvichatskhelia dalal PSG in questo mese di gennaio In diretta abbiamo parlato anche deldi Antonio Conte con Emilianoche ha commentato il possibile passaggio al PSG di Kvichatskhelia, attaccante delche potrebbe trasferirsi in Francia.Un fulmine a ciel sereno per tutti i tifosi, che rischiano di perdere uno dei grandi protagonisti dello Scudetto. Bisognerà trovare l’accordo con i parigini prima del via libera. Nel video pinnato in alto, l’estratto completo con l’intervento dell’ex portiere ai nostri microfoni di TVPlay su Twitch.L'articolosu: “Il PSG NON è La” proviene da TvPlay.it.