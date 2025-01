Cityrumors.it - Muore giovane militante di Forza Italia, Tajani sospende la Convention

Leggi su Cityrumors.it

Una tragedia che ha sconvolto il segretario di Fi e ministro degli Esteri, era undi 25 anni che si sarebbe suicidatoUna tragedia ha colpito. Durante la“Azzurri in vetta” organizzata da tempo dai componenti dia Rivisondoli e Roccaraso, il segretario in persona Antonioha deciso dire tutti i lavori per la morte di un. A darne la notizia, sconvolto, proprio lo stesso ministro degli Esteri.dila(Screenfoto Cityrumors.it)Si chiamava Luca Palmegiani, era undidi Latina, era giovanissimo, aveva 25 anni. E’ stato portato in ospedale in condizioni praticamente disperate, dopo che era stato trovato ferito davanti all’hotel Swisse di Roccaraso e da lì la corsa per arrivare in tempo.