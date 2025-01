Morti lavoroInail | 11 mesi1000 denunce

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

23.05 Nei primi 11 mesi del 2024, led'infortuni sul lavoro sono state 543.039 (+0,1% sul 2023),con un aumento dei soli incidenti in itinere. Il maggiore incremento è tra gli under 15, per effetto dell'estensione della tutela assicurativa degli studenti. Sono i dati diffusi dall'Inail. Milledi casi mortali (+3,3%): in calo quelli avvenuti lavorando, mentre aumentano nel tragitto casa-lavoro. Rispetto al 2023,l'incidenza dei decessi sul totale segna il +2%, mentre gli infortuni -1,3%.