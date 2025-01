Ilrestodelcarlino.it - Modena-Cavezzo decimato di scena a Rovereto. La Pro Patria capolista riparte da Crevalcore

Assomiglia a un campo di guerra l’infermeria delalla vigilia della prima gara del 2025. I gialloblù chiudono oggi alle 15 adi Trento il girone di andata di Serie A2 Elite sul campo dell’Olympia dopo il pari col Maccan che ha interrotto i 4 ko di fila. In Trentino si presenterà una squadra decimata, in cui a parte Juninho e Ben Saad ci saranno solo ragazzi dal 2004 in poi più alcuni dall’Under 21. Ai lungodegenti Vlasi, Storchi e Martinez si sono aggiunti Matarese, Campo e Aieta squalificato, mentre Amarante e Dudu Costa vanno verso il forfeit per la febbre. Debutta Emiddio Sansone, laterale 2005 arrivato in prestito dal Feldi Eboli. Le altre: Elledì-Altamarca, Cesena-Pordenone, Lecco-Mestre, Maccan-Mantova, Ol. Verona-Cdm, Milano-Leonardo. Classifica: Mestere. Mantova 30, Altamarca 26, Macca, Elledì e Lecco 22, Pordenone 18,17, Cesena e Cdm 13, Leonardo e10, Ol.