Liberoquotidiano.it - Mo: scontri fra polizia e manifestanti di fronte a quartier generale Idf

Leggi su Liberoquotidiano.it

Tel Aviv, 11 gen. (Adnkronos) - Momenti di tensione fra iche chiedono la liberazione degli ostaggi, nelle mani di Hamas a Gaza dal 7 ottobre 2023, e ladi Tel Aviv, fuori dall'ingresso di Begin Road deldelle Idf dopo aver dichiarato la manifestazione illegale. Inizialmente ihanno ignorato gli ordini delladi sgomberare l'area, innescando una violenta colluttazione con le forze dell'ordine, in cui gli agenti hanno trascinato via almeno due persone.Ihanno gridato "Ben Gvir è un terrorista", mentre laha rimosso i posti di blocco e ordinato la ripresa del traffico, formando un muro umano dial marciapiede per impedire aidi tornare sulla strada. Sono al momento circa 200 i dimostranti presenti nell'area su circa 1.