Mister Movie | Pamela Anderson elogia Last Showgirl la migliore ricompensa

, l’iconica attrice di 57 anni, ha recentemente riflettuto sulla sua carriera e sul tumultuoso periodo legato alla serie “Pam Tommy” di Hulu, che ha ricostruito la sua turbolenta relazione con l’ex marito Tommy Lee. Sebbene la serie abbia suscitato molte polemiche, inclusa la mancanza di coinvolgimento dinella sua realizzazione, l’attrice ha trovato una nuova fonte di soddisfazione nel successo di critica del suo ultimo film, “The”.trova redenzione nel successo di “The” dopo la sofferenza legata a “Pam Tommy”class="wp-block-heading">In un’intervista a ‘Andy Cohen Live’ su Sirius XM,ha rivelato come il successo di “The” sia per lei una sorta di “”. Dopo anni di difficoltà e momenti difficili legati alla sua vita privata e al suo pubblico, finalmente sente di essere riconosciuta per il suo talento e il suo lavoro, piuttosto che per gli episodi controversi che l’hanno coinvolta in passato.