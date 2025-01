Mistermovie.it - Mister Movie | Jude Law interpreterà Vladimir Putin in Il mago del Cremlino

Il candidato all’OscarLaw si prepara a calarsi nei panni dinel prossimo thriller politico The Wizard of the Kremlin. Il film, ispirato al romanzo bestseller di Giuliano da Empoli del 2022, esplorerà i meccanismi del potere in Russia attraverso una storia che mescola politica, intrighi e riflessioni personali.Law sarànel thriller politico “The Wizard of the Kremlin”class="wp-block-heading">In una recente intervista, l’attore britannico ha confessato che affrontare il ruolo dirappresenta una sfida titanica. “Al momento sembra un Everest da scalare,” ha dichiarato Law. Nonostante abbia già iniziato a prepararsi, l’attore ammette di sentirsi intimorito dalla complessità del personaggio e del contesto storico-politico. “Stavo pensando, ‘Oh Dio, come farò?’ Ma spetta a me trovare una soluzione,” ha aggiunto.