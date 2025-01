Mistermovie.it - Mister Movie | Captain America: Brave New World ha tagliato fuori il personaggio dell’ex campione della WWE

La superstarWWE Seth Rollins, inizialmente previsto per un ruolo inNew, ha confermato ufficialmente che la sua parte nel film è stata eliminata. Durante un’intervista con Chris Van Vliet, Rollins ha spiegato le circostanze che hanno portato alla sua esclusione, attribuendole a riscritture e modifiche significativesceneggiatura.Seth Rollins conferma: il suo ruoloda “New”class="wp-block-heading">Rollins ha chiarito che, nonostante gli sforzi dei Marvel Studios per mantenerlo nel progetto, il suo ruolo è stato completamente rimosso. “Uscirà a febbraio. Gli auguro il meglio, ma non faccio parte di quel film”, ha affermato. Ha anche sottolineato che il suoè stato probabilmente “riproposto o completamente cancellato” durante le numerose revisionisceneggiatura.