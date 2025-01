Ilgiorno.it - Minori fragili, fondi tagliati. L’ira delle associazioni: "Pagheremo tutti il conto"

di Federica Pacella L’allarme è stato lanciato da diverse realtà del terzo settore., su tutto il territorio nazionale, sorprese dalla scelta del Governo di tagliare il fondo per il contrasto della povertà educativale. "Uno strumento che si è rivelato fondamentale negli anni per contrastare il maltrattamento infantile, l’abbandono scolastico, latà familiare – ha spiegato Terres des hommes – permettendo non solo la presa in carico deiperiferie più emarginate ma anche la sperimentazione di modelli innovativi di collaborazione tra pubblico e privato per prevenire il fenomeno nelle sue diverse dimensioni e costruire una società che riconosce nei bambini e nei giovani il seme del futuro". A rischio non ci sono i progetti già avviati, che restano finanziati, ma quelli futuri, che, di fatto, non ci saranno.