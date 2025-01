Ilfattoquotidiano.it - Milano, treni bloccati per un guasto elettrico: ritardi oltre due ore, caos in stazione Centrale. Interrotte linee per Venezia, Genova e Bologna

in ritardo fino a 140 minuti sul nodo dia causa di un. Rfi (Rete ferroviaria italiana) comunica che la circolazione è sospesa dall’alba per “accertamenti tecnici alla linea elettrica di alimentazione” in prossimità della, dove il blocco delle partenze sta provocando affollamento e disagi. L’interruzione interessa ledal capoluogo lombardo verso, mentre la circolazione è regolare sul collegamento-Torino.talia comunica che iAlta Velocità direttamente coinvolti e attualmente fermi sono il Frecciarossa 9515-Salerno (13:13); Frecciarossa 9604 Brescia-Napoli; Frecciarossa 9707-Trieste. Non fermerà alla, invece, il treno Frecciarossa 9710Brignole-Santa Lucia.