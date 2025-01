Tvplay.it - Milan, già finito l’effetto Conceiçao: scialbo pareggio col Cagliari

Ilrientra dalla vittoria in Supercoppa con un deludente 1-1 a San Siro contro il, sollevando nuovi dubbi per Sergio.La prima di Sergioda allenatore in Serie A non è finita certo come sperava il tecnico portoghese. L’impatto iniziale del nuovo allenatore delha portato a due sorprendenti e convincenti vittorie in Supercoppa, conquistando subito il suo primo trofeo in rossonero. Ma alla prova con il campionato italiano, in casa contro unnon certo irresistibile, i rossoneri sono stati fermati su unper 1-1 che non può che generare dubbi., giàcol. (LaPresse) TvPlay.itUna partita che in realtà ilha dominato per larghi tratti, realizzando ben 11 tiri in porta contro i 2 dei sardi, e mantenendo un possesso palla vicino al 70%.