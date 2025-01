Sport.quotidiano.net - Milan-Cagliari, Coinceiçao punta su capitan Calabria dal 1'. Wieteska al posto di Mina

Leggi su Sport.quotidiano.net

o, 11 gennaio 2025 – Reduce dall’impresa compiuta conquistando l’ottava supercoppa della sua storia ildi Sergio Conceiçao è pronto a rituffarsi nel campionato, dove è chiamato a un cambio di passo per cercare di riacciuffare quantomeno il treno che porta a unin Champions League. Il primo apmento rossono dopo i fasti di Riyad è fissato per questa sera, alle 20.45 (diretta su DAZN e Sky Sport), quando a San Siro arriverà unreduce dal successo ottenuto a spese del Monza e alla di punti utili per la causa salvezza. Fondamentale per i rossoneri, quindi, sarà tenere i piedi per terra, senza farsi travolgere dagli entusiasmi generati dalla vittoria di Supercoppa: “Non può avere la pancia piena per una vittoria in Supercoppa – ha sottolineato Conceiçao – chi lavora in un club come ilche ha vinto diciannove scudetti e sette Champions League.