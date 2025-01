Pronosticipremium.com - Milan-Cagliari 1-1, Morata non basta: Abraham spreca nel finale

L’anticipo delle 20:45 trasi è chiuso con il risultato di 1-1. Nella ripresa sono i rossoneri a trovare la rete del vantaggio con, ma subito dopo i rossoblù hanno trovato il pareggio con Zortea, complice l’errore di Maignan. La partitaIlsi rende subito pericolo con Zappa, che scodello un ottimo pallone in area per Viola, ma il suo tentativo in acrobazia termina alto sopra la traversa. Ilpoi prende iniziativa, provando più svolte a sfondare in area avversaria, però senza successo. Nel giro di pochi minuti ci prova provano prima Pulisic e poi Reijnders dal limite area, in entrambi i casi è attento Caprile. La squadra di Nicola si difende con ordine e prova a colpire in contropiede. Calabria compie un grande intervento su Vuola, che servito solo in area dalla destra, prova ad agganciare, ma viene recupero dal terzino.