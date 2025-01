Thesocialpost.it - Meteo, arrivano giorni da brividi: tempi glaciali con vento e neve

Il 2024 è stato confermato come l’anno più caldo mai registrato a livello globale ed europeo, ma nei prossimiin Italia si prevedono condizioni di freddo intenso. Ilrologo Mattia Gussoni evidenzia la distinzione tra clima, che si valuta su periodi di almeno trent’anni, e, che riguarda previsioni a breve termine.Riscaldamento globale e freddo intensoIn un contesto di riscaldamento globale, con il 2024 che supera il record del 2023, brevi periodi di gelo in aree limitate del pianeta sono comunque possibili. Fino a martedì, l’Europa orientale vivrà un’ondata di freddo intenso, dalla Russia ai Balcani. In Italia arriverà una corrente gelida che porterà un brusco abbassamento delle temperature.Scontro di correntiNei prossimi, masse d’aria umida dalla Francia si confronteranno con correnti artiche provenienti dal Bassopiano Sarmatico.