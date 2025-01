.com - Massimo Zamboni dedica a Pasolini il nuovo album P.P.P Profezia è Predire il Presente

P.P.P.ilè ildi, tredici tracce che ricostruiscono la storia di Pier PaoloPiù che un disco, un’opera letteraria trasposta in musica. Più che canzoni, capitoli che ripercorrono e ricostruiscono una storia unica e controversa, preziosa e drammatica. Quella di uno dei maggiori intellettuali italiani di sempre, Pier Paolo. P.P.P.ilè ildiin uscita venerdì 31 gennaio per Le Vele – Egea Records in uno speciale CD con digipack formato DVD in cui è inserito un libretto di 32 pagine.Un disco molteplice e ricco di sfaccettature, così come lo sono l’anima e il pensiero di Pier Paolo, a cui èto nel cinquantesimo anniversario della sua uccisione. Unpervaso da quel dolore civico profondo che accompagna incessantemente il percorso di P.