Lanazione.it - Massimo Ranieri, prima di Sanremo c’è Firenze: ultimi biglietti disponibili

Leggi su Lanazione.it

, 11 gennaio 2025 -Perdic’è. L’artista sarà in concerto al Teatro Cartiere Carrara martedì 14 gennaio alle ore 21, e ci sono ancora postiper assistere al live dell’artista. Tra poche settimane sarà sul palco del Festival di, madella ribalta del Teatro Ariston, per, c’è l’immancabile appuntamento con il pubblico fiorentino, martedì 14 gennaio al Teatro Cartiere Carrara. Glissimi(posti numerati da 41,40 a 74,70 euro, compresi diritti di prevendita) sonoonline su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, oltre che nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).porterà a“Tutti i sogni ancora in volo”, spettacolo che prende il titolo dal nuovo album e dall’omonimo libro memoir.