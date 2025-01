Ilrestodelcarlino.it - Mareggiate, ecco le nuove dune ‘sperimentali’ sulle spiagge della Riviera: le foto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cervia-Milano Marittima (Ravenna), 11 gennaio 2025 – Si registra già un primo riscontro positivo sull’efficacia delle due, una realizzata a Cesenatico e l’altra a Milano Marittima nel territorio comunale di Cervia, per difendere il litorale dallee dal maltempo. La prima,lunghezza di 400 metri, si estende a Cesenatico, in località Valverde; la seconda, di 300 metri, si estende a Milano Marittima. Due argini, di fatto, che racchiudono al proprio interno un nucleo di sabbia, protetto da un telo geotessile di rinforzo. Una sperimentazione, questa, messa in campo per la prima volta in Emilia-Romagna grazie alla collaborazione degli Uffici territoriali di Forlì-Cesena e Ravenna dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile. E dopo le recentidi dicembre c’è già un primo riscontro positivo sulla loro ‘tenuta’.