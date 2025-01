Sport.quotidiano.net - Mantova, duello salvezza a Cosenza. Formazioni e diretta tv

Il nuovo anno per ilsta per aprirsi con un delicatodiretto per la. La squadra di Possanzini, che si è preparata al ritorno in campo con l’ormai consueto ritiro a Veronello, è chiamata a ripartire facendo dimenticare la brutta sconfitta nell’ultima gara del 2024 con la Reggiana. Un passo falso tanto inatteso quanto, purtroppo, meritato, che ha ridotto a tre i punti di vantaggio sulla zona calda della classifica della matricola virgiliana che deve trovare un immediato riscatto. Una situazione che merita di essere esaminata con più attenzione in vista di questa trasferta in Calabria ricca di insidie, visto che non solo i rossoblù di Alvini sono obbligati a fare risultato per cercare di allontanarsi dall’ultimo posto che occupano attualmente, ma anche perché il, senza i quattro punti di penalizzazione, uscirebbe dalle posizioni che condannano alla retrocessionee si porterebbe in piena zona play out a due sole lunghezze dai biancorossi.