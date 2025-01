Calciomercato.it - Maignan delizia e croce, Morata non basta: il Milan fermato dal Cagliari

Finisce in pareggio la sfida tra rossoneri e rossoblù: la rete dello spagnolo nonper consegnare i primi tre punti ConceicaoNon sfonda il. Dopo la vittoria in Supercoppa, Sergio Conceicao non parte con il piede giusto in campionato. Contro ilfinisce 1-1 con Zortea che, complice una indecisione di, risponde alla rete dinon: ildal(LaPresse) – Calciomercato.itNel primo tempo la formazione rossonera comanda il gioco, tiene palla a lungo ma fatica a trovare le giuste verticalizzazioni e lo spazio per fare male al debuttante Caprile. Deve invece superarsi, autore di un intervento prodigioso su una violenta conclusione di Felici a cinque minuti dalla fine del primo tempo. La frazione si chiude così sullo 0-0 e i rimpianti sono tutti per i sardi.