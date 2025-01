Lanazione.it - Lyceum Club Firenze, un anno di grandi eventi

Concerti, pièces teatrali, incontri con relatori di fama internazionale ma anche visite guidate a luoghi d’arte unici al mondo come gli scavi di Pompei, il tutto ‘sotto l’egida’ di donne forti, tenaci, appassionate del proprio lavoro ed impegnate in ogni campo del sapere che, a Palazzo Adami Lami, in riva d’Arno, dvita a un ‘circolo culturale’ vivace, poliedrico, inclusivo e capace di suscitare e far condividere ‘circolarmente’ momenti esperenziali unici. Presentato a Palazzo Vecchio il programma 2025 delInternazionale di, fondato nel lontano 1908 che, grazie al sostegno della Fondazione CRe al patrocinio del Comune di, della Città Metropolitana e della Regione Toscana, continua a offrire un ‘cartellone’ sempre più ricco e aggiornato die iniziative speciali.