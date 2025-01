Quotidiano.net - Ludovica mamma adottiva che non sa come e quando dirlo alla figlia adottata

Cara Caterina, sonoe da poco sono diventata. Io e mio marito abbiamo sempre sentito nel cuore il desiderio di avere figli, ma la vita ci ha messo davanti delle difficoltà e, dopo tanto tempo senza riuscire ad avere una gravidanza, abbiamo deciso di adottare. Un passo che ci ha cambiato la vita in meglio. Ora la nostra piccolina ha quasi due anni e per noi è un amore immenso, ma una domanda mi tormenta:sarà il momento giusto per parlarle del fatto che non sono la suabiologica? La mia paura è che possa soffrire o sentirsi diversa, ma so anche che la verità è importante e che, un giorno, dovrò affrontare questo tema con lei. Ogni giorno che passa la vedo crescere e diventare sempre più consapevole di ciò che la circonda, ma la domanda che mi pongo è:posso dirle che non l'ho partorita, ma che il mio amore per lei è incondizionato e che l'ho scelta con tutto il cuore?spiegare a una bambina un concetto così complesso senza farla sentire “meno” di altri bambini? Voglio che capisca che è amata in ogni sua parte, ma allo stesso tempo sento la responsabilità di raccontarle la sua storia nel modo giusto.