Oasport.it - Luca Marini vince l’Americana nella 100km dei Campioni, Valentino Rossi cade ma è terzo

Inizia con il successo dinelil weekend della 100 Chilometri deiche, ormai da tradizione, si disputa al Ranch di Tavullia di. Il pilota della Honda, quindi, ha fatto suo questo primo appuntamento che consiste in 3 giri della pista consecutivi in una finale accesissima.ha messo a segno un 46.032 come miglior tempo e un complessivo di 2:22.614 precedendo,finale a quattro (dopo le qualificazioni del giovedì), Franco Morbidelli (2:26.805 e 46.774 come miglior tempo),(2:36.015 e 46.453 come primato) e Lorenzo Baldassarri che non ha portato a termine la prova.La battaglia è stata serrata.è stato in battaglia per il successo fino all’ultima curva, quando una caduta lo ha relegato in terza posizione.