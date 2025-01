Gamberorosso.it - L'osteria pugliese a Milano dove mangiare gli spaghetti all'assassina

Gliall’hanno una storia particolare. Nascono alla fine degli anni Sessanta, riscuotendo un mite successo e rischiando a certo punto persino di scomparire. Non basta qualche apparizione qua e là e l’impegno dell’Accademia dell’a farli tornare in auge, per il miracolo bisogna aspettare il 2021: Lolita Lobosco li prepara in un episodio della fiction tratta dal celebre romanzo, dando così inizio alla seconda vita della ricetta. Qualche anno dopo Stanley Tucci li racconta nel suo programma Searching for Italy, durante una visita all’Assassineria Urbana di Bari. Questa è la consacrazione definitiva, l’è virale, eppure nella città dei trend ci ha messo un po’ per spopolare. Le cose potrebbero cambiare: oggi ac'è un nuovo locale che punta i riflettori sugliall’, nel vero senso della parola.