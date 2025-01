Lopinionista.it - “Look Up”, il nuovo album di musica country di Ringo Starr

LIVERPOOL – È uscito ieri “Up”, ildidi, prodotto e scritto in collaborazione con T Bone Burnett, contiene 11 brani originali registrati quest’anno a Nashville e Los Angeles. Nove degli 11 brani di “Up” sono stati scritti in collaborazione con Burnett, uno da Billy Swan e l’altro scritto dae Bruce Sugar.ha cantato e suonato la batteria in tutti i brani e ha realizzato il brano di chiusura dell’, “Thankful”, insieme a Alison Krauss.Burnett ha reclutato alcuni dei più grandi talenti di Nashville per questo progetto, tra cui Billy Strings, Larkin Poe, Lucius, Molly Tuttle e Alison Krauss. La canzone che apre l’è “Time On My Hands”, scritta da Paul Kennerly e Daniel Tashian (che è anche tra i produttori dell’insieme a Sugar) e Burnett.