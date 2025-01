Ilgiorno.it - Lombroso senza segreti. La storia del criminologo sul palco del teatro Volta

Medico, antropologo, filosofo, giurista eimpegnato nello studio della frenologia, Cesareè ricordato soprattutto per le sue teorie secondo le quali la degenerazione del delinquente è in diretto rapporto con le sue anomalie fisiche. Da qui deriva un aggettivo: lombrosiano. Laureato in medicina a Pavia nel 1858 con una tesi "Sul cretinesimo in Lombardia", dopo aver conseguito anche la laurea in chirurgia, ha ricevuto dall’ateneo pavese un incarico ufficiale per un corso di clinica delle malattie mentali e antropologia prima di essere nominato professore straordinario di clinica delle malattie nervose e mentali. È considerato l’antesignano della criminologia, ma del lavoro scienziato ci sono anche degli aspetti poco noti. Saranno raccontati sabato 18 aldurante una narrazione-spettacolo di Jennifer Radulovic.