Oasport.it - LIVE Speed skating, Europei 2025 in DIRETTA: si riparte con i 500 metri sprint, in mattinata Ghiotto e Lollobrigida

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:50 Allround che inizierà alle 12.06 con i 500femminili, a seguire quelli maschili. Esordio in difesa dunque tanto per Davideche per Francesca.10:46 Si ripartirà dunque dalla seconda ed ultima tornata sui 500per glier, con l’Italia che schiera David Bosa e Francesco Betti al maschile, e Giorgia Aiello e Serena Pergher al femminile.10:42 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta della seconda giornata deglie allround di. Poco meno di 15 minuti ci separano dalle prime batterie dei 500categoria.Buongiorno e benvenuti nellatestuale della seconda giornata deglie allround di. Sull’iconico ghiaccio della Thiald Arena di Heerenveen (Paesi Bassi) si assegnano i titoli continentali delle specialità che raggruppano più distanze, mentre nella passata stagione nella stessa località si assegnarono le medaglie sulle singole distanze.