Oasport.it - LIVE Speed skating, Europei 2025 in DIRETTA: ottimi 500 metri per Lollobrigida, Ghiotto costretto alla solita rimonta

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:55 Ottima prestazione per Di Stefano, brillante terzo nei 500Davide, che però potrà approfittare della folle doppia partenza falsa dell’olandese Huizinga.12:53 LA TOP 5 DEI 500ALLROUND MASCHILE1-Min-Seok Kim (HUN) 35.632-Peder Kongshaug (NOR) +0.313-Daniele Di Stefano (ITA) +0.674-Indra Medard (BEL) +0.895-Valentin Thiebault (FRA) +0.9413-Andrea Giovannini (ITA) +1.8017-Davide(ITA) +2.6812:49 13° posto con 37.43 per Giovannini. Si chiudono qui i 500dell’allround maschile.12:47 Bene Di Stefano! L’italiano piazza un buon 36.30 inserendosi in terza posizione alle spalle proprio di Kongshaug. Ora l’ultima heat con Andrea Giovanninin ed il francese Valentin Thiebault.12:45 Ottimo avvio per Eitrem, che firma il primato personale in 36.