Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden 2025 in DIRETTA: Feller in testa, fuori Meillard e McGrath! Vinatzer non brilla

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELLA DISCESA FEMMINILE DI ST. ANTON ALLE 11.15LADEL GIGANTE FEMMINILE DI COPPA EUROPA ALLE 9.30 E ALLE 13.0011.08: Buona la manche dell’austriaco Matt che si inserisce in 11ma piazza con un ritardo di 1?4911.07: 83 centesimi di ritardo per Matt all’intermedio11.06: Ritardo pesdante per lo svizzero Aerni che chiude al 17mo posto a 2?44 dalla11.05: Chiude con un ritardo di 1?87 l’azzurroche non riesce mai a trovare il ritmo giusto, è 13mo e non dovrebbe aver problemi a qualificarsi11.04:all’intermedio ha 93 centesimi di ritardo11.02: Granxde gara con tanti rischi nel finale il brasiliano Pinheiro Braathen che chiude con 53 centesimi dalla11.01: Pinheiro Braathen all’intermedio ha un centesimo di ritardo11.