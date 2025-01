Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Coppa Europa Puy Saint Vincent in DIRETTA: vince Kasper, Pomaré nelle dieci

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.14 L’azzurra è 26ma a 2.17 dalla testa, cinque le posizioni guadagnate da Guerinoni.14.14 Partita Alessia Guerinoni (+1.33).14.12 FUORI DARBELLAY!! Il successo rimane in Svizzera, ma la leader della prima manche sciupa tutto il suo vantaggio, arrivato addirittura a 91 centesimi nei confronti della connazionale al primo intermedio. Sul podio Nina Astner e Fabiana Dorigo, la quale ha recuperato ben 17 posizioni.14.11 Seconda Astner! L’austriaca sale nuovamente sul podio, ma è costretta a cedere la vetta aper 11 centesimi. Ora Darbellay (-0.53).14.11 Erroraccio per Olivier nel finale, l’austriaca paga 2.41 dalla testa.è sul podio,. Ora Astner (-0.26).14.10 Sylvester-Davik è decima a 84 centesimi da, la norvegese si trova alle spalle di Ambra