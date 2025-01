Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Coppa Europa Puy Saint Vincent in DIRETTA: inizia la seconda manche

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.50 Quarta la svedese a 40 centesimi da Ghisalberti, la quale ha già guadagnato quattro posizioni. Ora Bocock (-0.19).13.49 Quarta Lugon-Moulin a 1.05 dall’azzurra, ora Bostroem Mussner (-0.11).13.48 Waroschitz otto centesimi nei confronti di Ghisalberti ed è, ora Lugon-Moulin (-0.11).13.47 21 centesimi di ritardo per l’elveitca, ora Waroschitz (-0.06).13.46 2:02.98 il crono di Ghisalberti, ora Zehnder (-0.02).13.46 SI PARTE!13.45 Pronta al cancelletto Ilaria Ghisalberti.13.43 Gli apripista sono sul tracciato, Ghisalberti sarà la prima atleta a partire.13.40 Finalmente si dovrebbe partire. Fra cinque minuti la13.22 La direzione gara comunica che nuove informazioni sul via dellaverranno fornite alle 13.