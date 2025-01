Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Coppa Europa Puy Saint Vincent in DIRETTA: inizia la prima manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.35 Ultima al momento l’austriaca Buergler a 86 centesimi dalla testa della corsa.9.34 Seconda Victoria Olivier a 14 centesimi dalla connazionale.9.33 45 centesimi di ritardo per la francese Brand nei confronti dell’austriaca.9.32 1:01.07 il crono fatto segnare da Astner.9.31LA GARA!9.31 Pronta Nina Astner al cancelletto.9.28 I pettorali delle altre italiane: Sophie Mathiou 13, Ilaria Ghisalberti 31, Elisa Platino 34, Tatum Bieler 44, Francesca Carolli 46, Alessia Guerinoni 48, Ambra Pomaré 53, Alice Pazzaglia 55.9.25 Sarà l’austriaca Astner laatleta a partire. Laura Steinmair scenderà in pista con il pettorale numero 10, seguita immediatamente da Carole Agnelli.9.20 Per la formazione italiana il direttore tecnico Paolo Deflorian ha predisposto la convocazione di dieci atlete per l’occasione, nello specifico saranno Alice Pazzaglia, Sophie Mathiou, Tatum Bieler, Alessia Guerinoni, Ambra Pomarè, Ilaria Ghisalberti, Elisa Platino, Laura Steinmair e Carole Agnelli.