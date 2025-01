Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Coppa Europa Puy Saint Vincent in DIRETTA: in testa Darbelley, azzurre indietro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.09 29ma la svizzera Grob a 1.92 dalla.10.08 2.85 di ritardo per Platino, l’azzurra è già fuori dalle trenta. Le due atlete in casa Italia hanno deluso in questa prima manche.10.07 Bene la polacca Luczak, 13ma a 83 centesimi da Darbellay. Partita Elisa Platino.10.06 23ma Bostroem Mussner a 1.58 dalla vetta della classifica.10.05 1.69 di ritardo per Ghisalberti, solo 26ma al traguardo.10.04 Ritardo di 1.58 per Lugon-Moulin, partita Ilaria Ghisalberti.10.03 Errore nel finale per la norvegese Kufaas, 26ma a 2.14 da Darbellay.10.02 Decima la svedese Loevblom a 78 centesimi dalladella corsa, Agnelli esce dalla top ten.10.01 Ultima provvisoriamente l’austriaca Raich a 2.01.10.00 Bene l’elvetica Piller, ottava a 61 centesimi dalla prima posizione.