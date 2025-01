Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Coppa Europa Puy Saint Vincent in DIRETTA: alle 12.30 il via della seconda manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.20 La classifica al termineprima.1 Delphine Darbellay SVI 1:00.962 Nina Astner AUT +0.113 Victoria Olivier +0.254 Madeleine Sylvester-Davik +0.395 Vanessa Kasper SVI +0.536 June Brand FRA +0.567 Clarisse Breche FRA +0.608 Sue Piller SVI +0.619 Britt Richardson CAN +0.6310 Hilma Loevblom SWE +0.7811 Carole Agnelli ITA +0.8016 Ambra Pomarè ITA +0.99 17 Laura Steinmair ITA +1.1920 Sophie Mathiou ITA +2.3530 Ilaria Ghisalberti ITA +1.6931 Alessia Guerinoni ITA +1.8634 Alice Pazzaglia ITA +2.1235 Francesca Carolli ITA +2.1441 Tatum Bieler ITA +2.5846 Elisa Platino ITA +2.8512.15 Come nella giornata di ieri, il viaè stato anticipato12.30. La prima atleta a partire sarà Ilaria Ghisalberti, 30ma al termineprima metà di gara.