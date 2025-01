Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa St. Anton 2025 in DIRETTA: si comincia! I pettorali di Goggia e Brignone

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADI PARTENZALADELLO SLALOM MASCHILE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E ALLE 13.30LADEL GIGANTE FEMMINILE DI COPPA EUROPA ALLE 9.30 E ALLE 13.0011.05 Grande curiosità per Lindsey Vonn, tra le prime 10 in prova. Attenzione alla 40enne americana a Cortina. Attenzione davvero.11.01 Sulla pista di casa bisognerà fare tanta attenzione alle austriache. Se Cornelia Huetter è ormai una big acclarata, potrebbero fare l’exploit Mirjam Puchner e Stephanie Venier.10.59 Attenzione a Lara Gut-Behrami, che ama questa pista e ci ha vinto due volte in passato in superG. In, però, mai meglio di ottava.10.56 Ricordiamo che è assente Marta Bassino a causa di una sindrome influenzale. Vedremo se tornerà in gara a Cortina o se attenderàmente Plan de Corones.