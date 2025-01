Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa St. Anton 2025 in DIRETTA: Pirovano al comando, ma cade Sofia Goggia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELLO SLALOM MASCHILE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E ALLE 13.30LADEL GIGANTE FEMMINILE DI COPPA EUROPA ALLE 9.30 E ALLE 13.0011.38 Huetter è dietrooooooooooo!!!! 0.18 da Laura, per la quale il podio è ormai quasi certo. Almeno il podio.11.37 Huetter al primo intermedio è avanti di 0.15, poi anche lei sbaglia come Gut. Al secondo rilevamento però è dietro di soli 0.09.11.36 Gut-Behrami terza a 44 centesimi. Il sogno sta per diventare realtà? Laurase lo meriterebbe come nessuna.Adesso si trema con la temibile austriaca Cornelia Huetter.11.36 Al primo intermedio l’elvetica è già avanti di 2 decimi, poi finisce lunga di linea e al secondo parziale è dietro di 0.61.11.35 Adesso capiremo quanto vale ladi Laura